«Спартак» и «Локомотив» ведут борьбу за бразильского вингера: кто такой Маркиньос

Уже на протяжении полутора месяцев московские «Спартак» и «Локомотив» пытаются заполучить бразильского вингера Маркиньоса, который выступает за венгерский «Ференцварош». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о потенциальном новичке Российской премьер-лиги.

Плюсы

24-летний бразилец очень любит бегать и хорош на пространстве, но так ли много он будет его получать в игре против середняков и аутсайдеров РПЛ? При этом Маркиньос обладает неплохим дриблингом, поэтому в принципе способен добыть себе пространство за счёт обыгрыша одного соперника, но вот только к таким футболистам обычно ставят ещё кого-то на подстраховку.

Маркиньос умеет навешивать — этого сейчас не хватает и «Спартаку», и «Локомотиву». Если вспомним недавний матч «красно-белых» с «Оренбургом», то там на замену появился Зиньковский, который выполнил огромное количество кроссов, вообще ничего не давших «Спартаку».

Бразилец неплох при игре накоротке, поэтому мог бы стать хорошим партнёром для аргентинской десятки «Спартака» Эсекьеля Барко, но проблема в том, что своими передачами он не вскрывает оборону и не делает разницу.

Минусы

У Маркиньоса есть проблемы в завершающей стадии, а у «Спартака» и «Локомотива» и так большое количество игроков не блещет в плане результативности.

Это не тот вингер, который мог бы хорошо придержать мяч и помочь команде в позиционной атаке. Выше уже отмечалось, что креатив — это далеко не самая сильная сторона бразильца.

Статистика

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с февраля 2022 года. За это время он появился на поле в 97 матчах, в которых забил 14 голов. В среднем вингер забивает один мяч в семи встречах, что очень удивляет, ведь он играет за самый статусный венгерский клуб, у которого вообще нет конкурентов в лиге.

С результативными передачами у Маркиньоса получше. За 97 матчей он сделал 26 ассистов (в среднем один пас за 3,7 матча). Не самые впечатляющие цифры для венгерского чемпионата, но в целом с этим можно работать.

Кому нужнее

На левом фланге главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже попробовал Хесуса Медину, Михаила Игнатова и профильного Антона Зиньковского. Пока никто не убедил, но Зиньковский проявил себя лучше остальных. Неудивительно, что «Спартак» хочет усилить эту позицию, но сейчас «красно-белым» не нужен новый Медина/Игнатов/Зиньковский, а нужен новый Квинси Промес, но Маркиньос, к сожалению, далёк от уровня нидерландца. После потери Промеса у «красно-белых» не было футболиста, способного сделать разницу и дать креатива впереди, но сейчас появился Барко. Если в пару к аргентинцу найти нового Промеса, то атаку «Спартака» будет не остановить.

Не совсем понятно, зачем Маркиньос «Локомотиву» в данный момент, если Михаил Галактионов использует схему без вингеров. К тому же слева у «железнодорожников» есть Сергей Пиняев, который при новой схеме вынужден играть ближе к центру. Единственный вариант, что при подписании Маркиньоса «Локомотив» может вернуться к прошлым настройкам с игрой в двух центральных защитников.

Качества Маркиньоса в любом случае больше подходят «Локомотиву», который чаще играет на быстрых атаках. Именно поэтому было бы логичнее увидеть бразильца в стане «красно-зелёных», а не в «красно-белой» футболке.

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Дмитрий Миляев