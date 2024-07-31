Дивеев: «Лучше в ЦСКА играть, чем в МЛС»

«Если бы позвали, вряд ли бы поехал. МЛС далека от топ-5 лиг. Лучше в ЦСКА играть. «Гавр»? Я бы подумал. Понятно, что не за 3 копейки. Никто не захочет падать по деньгам, условно, со 100 тысяч до 3-х», - передает слова футболиста «Чемпионат».