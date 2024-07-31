Дивеев: «Лучше в ЦСКА играть, чем в МЛС»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о трансферах Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед» и Далера Кузяева во французский «Гавр».
«Если бы позвали, вряд ли бы поехал. МЛС далека от топ-5 лиг. Лучше в ЦСКА играть. «Гавр»? Я бы подумал. Понятно, что не за 3 копейки. Никто не захочет падать по деньгам, условно, со 100 тысяч до 3-х», - передает слова футболиста «Чемпионат».
24-летний защитник выступает за «армейцев» с лета 2019 года. Трудовое соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до конца июня 2028 года. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.
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