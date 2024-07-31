Где смотреть футбол в России в новом сезоне

Спортивных ресурсов становится больше с каждым годом, конкуренция растёт. И каждый любитель футбола задумывается, где он может смотреть свою любимую игру: на ТВ-канале или в Интернете, легально или нет. В этой статье разберём всех поставщиков трансляций на следующий сезон и расскажем, где каждый из вас сможет смотреть любимый чемпионат.

Матч ТВ

Матч ТВ – главный спортивный канал России, поэтому большинство спортивных трансляций всё же принадлежат их холдингу. Однако футбола на Матч ТВ станет немного меньше. Давайте разбираться. Как всегда, третья кнопка на телевизоре покажет главные матчи чемпионата России, Кубка и ФНЛ. Большинство трансляций, конечно же, пойдут на телеканал «Матч Премьер». Скорее всего, на главном канале мы будем смотреть центральные матчи тура. Также холдинг Матч ТВ будет транслировать Бундеслигу. По основному каналу также будут транслироваться главные матчи тура, а вот всё остальное любители футбола смогут увидеть на каналах пакета «Матч! Футбол».

Возвращается на Матч ТВ после длительного перерыва испанская Ла Лига. Так что теперь поклонники «Реала» и «Барселоны» будут наслаждаться играми любимого чемпионата на каналах холдинга Матч ТВ. Аналогично с Бундеслигой, в эфир главного канала пройдут только матчи топ-уровня, а все остальные игры пойдут на каналы с подписью «Футбол». Если раньше мы смотрели Испанию только на Okko, то теперь будем смотреть, как заиграет Мбаппе в «Реале» и как проявит себя в этом сезоне Ламин Ямаль, именно на Матч ТВ.

Остаётся на Матче и итальянский футбол. Серия А и Кубок Италии также практически в полном объёме покажут на канале холдинга. Также на Матч ТВ будут транслировать Кубок Турции и чемпионат Бразилии. Вряд ли у этих турниров есть огромное количество поклонников в России, но тем не менее они будут транслироваться на Матч ТВ.

Okko

Несколько лет назад Okko просто перевернул игру в России, навязав конкуренцию, казалось бы, непоколебимому Матч ТВ. Владимир Стогниенко и команда начали с трансляций АПЛ, а затем всё больше становились крупным спортивным ресурсом. Вот и в этом сезоне на Okko мы будем смотреть достаточно много футбола. А теперь поподробнее.

Самое главное изменение, которое нас ждёт в новом сезоне, – это трансляции матчей еврокубков на Okko. Да, теперь с Матч ТВ ушёл главный клубный турнир, а вместе с ним, соответственно, Лига Европы и Лига Конференций. Новый формат ЛЧ – новое место для трансляций! Также теперь на Okko зрителей ждут трансляции матчей французской Лиги 1. Матчи с участием Александра Головина российские зрители теперь будут смотреть через онлайн-кинотеатр.

Okko также продолжит транслировать матчи саудовской лиги. Криштиану, Неймар и другие звёзды – всё это в полном объёме покажет фиолетовый онлайн-кинотеатр. Остаётся у Okko и чемпионат Аргентины. Также онлайн-кинотеатр в полном объёме покажет южноамериканский аналог ЛЧ – Кубок Либертадорес.

Телеканал «Футбол»

Телеканал «Футбол» никогда не отличался трансляциями суперзначимых футбольных событий. Однако в этом сезоне в полном объёме «Футбол» эксклюзивно будет транслировать чемпионат Турции. К нему же в придачу канал будет показывать чемпионаты Китая и Греции.

«ВКонтакте»

«ВКонтакте» за последний год сильно прибавил в плане реализации видеоконтента. Теперь социальная сеть резко вернула себе популярность благодаря различным шоу и спортивным трансляциям. Так вот, в этом сезоне ВК покажет все матчи ФНЛ и ПФЛ. Настоящие фанаты и ценители российского футбола смогут смотреть лучшую лигу мира во всей красе. Также ВК эксклюзивно будет транслировать матчи Медиалиги, которая уже обрела своего зрителя и набрала пик популярности.

Реклама

Но самое главное, «ВКонтакте» имеет огромное количество групп, которые транслируют те спортивные турниры, которые не показывают по российскому ТВ. Чего только стоит проходящая сейчас Олимпиада, которую в полном объёме можно смотреть в ВК. Так, «ВКонтакте» представит огромное количество трансляций всеми любимой АПЛ. А также на ресурсе можно будет последить за матчами МЛС, где, вероятно, будет феерить Лионель Месси.

Телеканал «Старт»

Телеканал «Старт» последние годы прекрасно зарекомендовал себя на рынке трансляций. Однако футбола там по-прежнему не так много. В этом сезоне «Старт» покажет Лигу Португалии и Кубок Португалии. Также у телеканала права на трансляцию Кубка Франции. И для совсем искушённого зрителя канал покажет чемпионат Австрии и чемпионат Кореи. Видимо, даже у таких чемпионатов есть фанаты в России.

Фото: Globallookpress.com

Николай Алексеев