Ерохин оценил трансфер Миранчука в США

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал переход соотечественника Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».
«Это определенный шаг в карьере, который может повлиять на его развитие. Я думаю, что там у него будет больше шансов проявить себя. Могу пожелать ему только удачи», - передает слова Ерохина «Спорт-Экспресс».
Трудовое соглашение между Миранчуком и американским клубом рассчитано до 2027 года. Сумма сделки составила 15 миллионов евро.
Алексей выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года. Он провел 98 поединков за бергамасков, отметившись 13 голами и 19 ассистами.
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