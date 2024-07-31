В «Локомотиве» приняли решение по Лантратову

Футбольный функционер Дмитрий Ульянов, занимающий пост спортивного директора московского «Локомотива», высказался о контракте вратаря команды Ильи Лантратова.

«Не могу сказать, что в ближайшее время, но переподписание контракта с Лантратовым будет. Я в этом уверен», - приводятся слова Ульянова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что 28-летний футболист перешел в «Локомотив» из подмосковных «Химок» в январе прошлого года. Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение.

После двух туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали три балла и располагаются на шестой позиции в турнирной таблице.