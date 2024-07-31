Ерохин: «Всегда готов выйти на пять минут, на одну или 90»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий после победы над воронежским «Факелом» (3:0) в первом туре групповой стадии Кубка России.

«Для меня в первую очередь важно помогать команде. Всегда готов выйти на пять минут, на одну или 90. Самое главное, чтобы команда побеждала», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» с шестью баллами занимает первое место. Разница голов у команды Сергей Семака – 8:0. В следующем матче «сине-бело-голубые» на своем поле встретятся с «Ростовом». Поединок пройдет в субботу, 3 августа.