«Динамо» Махачкала усилилось легионером

В ближайшее время ряды махачкалинского «Динамо» пополнит алжирский хавбек Уссем Мрезига, ранее выступавший за клуб «Белуиздад».

Согласно сведениям Metaratings.ru, 24-летний футболист уже находится в России и поставил подпись под трудовым договором, рассчитанным на три года. Его трансферная стоимость оценивается в 650 тысяч евро.

В первых двух турах чемпионата России махачкалинский коллектив набрал два балла и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги «Динамо» на домашнем поле встретится с «Пари НН».