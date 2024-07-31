Карпин ответил, когда Кучаев будет в лучшей форме

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался о полузащитнике команды Константине Кучаеве. Тренер ответил, когда игрок сможет набрать оптимальную форму.
«Какое-то время займёт сто процентов ещё. Насколько оно будет длинное - не берусь судить. Точно не год и не полгода - месяц, два, и может вернуться прежде всего физическое состояние», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.
Напомним, что Константин присоединился к «Ростову» этим летом. В текущем сезоне хавбек поучаствовал в двух встречах, не отметившись голевыми действиями. Ближайший матч ЦСКА сыграет против «Оренбурга».
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