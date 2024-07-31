«Спартак» готовит новый трансфер за 15 млн евро

Еще один футболист из чемпионата Аргентины может пополнить ряды московского «Спартака». Об этом рапортует известный портал Transfermarkt.

Согласно данным источника, «красно-белые» заинтересованы в подписании атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Пабло Солари. Аргентинский топ-клуб, в свою очередь, может расстаться с игроком, если за него предложат 15 миллионов евро. «Спартак» якобы готов выделить такие деньги на приобретение полузащитника.

Ранее московский клуб приобрел у аргентинского клуба хавбека Эсекьеля Барко. Сделка обошлась «Спартаку» в 14 миллионов евро.