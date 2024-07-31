Клуб АПЛ сорвал трансфер «Краснодара»

Вингер португальской «Витории Гимарайнш» Жота Силва, которым интересовался «Краснодар», продолжит карьеру в Англии. Об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, 24-летнего футболиста подпишет «Ноттингем Форест». Стороны провели переговоры, сделка находится на финальной стадии оформления.

Жота выступает за «Виторию» с лета 2022 года. В общей сложности игрок провел 83 поединка во всех турнирах, записав на свой счет 20 забитых мячей и 11 голевых передач. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.