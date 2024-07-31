Семаку задали вопрос о переходе Соболева

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак не стал отвечать на вопрос о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

«Давайте вопросы по игре. О каких-то вещах или потенциальных трансферах, думаю, бессмысленно говорить», - приводит слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что 30 июля «Зенит» провел кубковый поединок против воронежского «Факела». «Сине-бело-голубые» отпраздновали уверенную побед над гостями со счетом 3:0.

В следующем матче подопечные Сергея Семака померяются силами с «Ростовом» в рамках третьего тура Премьер-лиги.