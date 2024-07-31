«Зенит» назвал стоимость Ренана

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан может переехать в турецкий чемпионат. По информации журналиста Эртана Сузгуна, в подписании игрока заинтересован стамбульский «Бешикташ».

Турецкий топ-клуб отправил в офис «сине-бело-голубых» официальное предложение по трансферу бразильского футболиста. Петербургская сторона запросила за трансфер Ренана 15 миллионов евро, но турки хотят добиться снижения этой суммы.

В настоящий момент Роберт выступает на правах аренды за бразильский клуб «Интернасьонал». Трудовое соглашение между сторонами истекает в конце 2024 года. Его рыночная стоимость – девять миллионов евро.