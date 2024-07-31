​Геничу понравился дебют Барко

Новичок московского «Спартака» Эсекьель Барко отлично проявил себя в матче с «Химками», он забил и придавал остроту и другим атакам «Спартака». Его дебют понравился известному журналисту Константину Геничу - он прокомментировал увиденное на поле в исполнении многообещающего футболиста.

- Барко на свежачка, пока никто его не знал, был хорош. Большой молодец. Мастер. Если может по стоячему мячу перекинуть стенку, уже хорошо для «Спартака», - цитирует слова Генича «РБ Спорт».

В следующем туре российского чемпионата «Спартаку» предстоит сыграть с самарскими «Крыльями Советов».