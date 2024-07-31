​Булыкин назвал самого креативного игрока РПЛ

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин выбрал самого креативного игрока начавшегося сезона российской Премьер-лиги. Он назвал имя Максима Глушенкова из питерского «Зенита» - действующего чемпиона страны, который одержал две крупные победы в двух стартовых матчах.

- Кого бы я назвал самым креативным футболистом в РПЛ на данный момент? Прямо сейчас назову Глушенкова, который отлично проявил себя в прошлом сезоне и в новом прекрасно стартовал в «Зените», - цитирует слова Булыкина «РБ Спорт».

В первых двух турах чемпионата Максим Глушенков успел забить уже три мяча.