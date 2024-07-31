​Титов: «Пока ещё не смотрел РПЛ»

В российском чемпионате позади уже два тура, но бывший «спартаковец» Егор Титов не испытывает интереса к просмотру матчей российской Премьер-лиги. Во всяком случае, он признался, что ещё не смотрел ни одного матча в новом сезоне, в том числе и матчи «Спартака».

- Еще не видел ни одного матча в новом сезоне, не получалось посмотреть даже игры «Спартака», - цитирует слова экс-капитана московского «Спартака» «РБ Спорт».

В третьем туре российского чемпионата бывшему клубу Титова, «Спартаку», предстоит сыграть с самарскими «Крыльями Советов». Для «Спартака» это будет домашний матч.