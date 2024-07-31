​Рианчо рассказал, как российский футбол может приблизиться к испанскому

Сборная Испании восстановила реноме испанского футбола, став чемпионом Европы - спустя двенадцать лет после предыдущего большого триумфа испанцев, на Евро-2012. Известный в России испанский специалист Рауль Рианчо, в прошлом работавший в казанском «Рубине», поделился своим мнением о том, что должно произойти в российском футболе, чтобы он хотя бы приблизился к уровню испанского.

- В России нужно прежде всего начать развивать футбольные академии. Работа с молодыми игроками – это залог успеха. В Испании постоянно появляются таланты, потому что практически у каждого клуба есть качественная академия, которая выпускает готовых ребят, - цитирует слова Рианчо «РБ Спорт».