​Брызгалов: «Уже столько лампочек подарили...»

Защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов высказался по поводу своего удаления в игре с тольяттинским «Акроном». Получив красную карточку, Брызгалов отправился в подтрибунное помещение, где в сердцах саданул по стене кулаком - и в результате разбились несколько упавших и не выдержавших такого «потрясения» лампочек. Теперь игрока заваливают подарками в виде тех самых лампочек, но это уже надоело ему:

- Мне столько прислали и подарили лампочек, что уже достаточно…, - цитирует слова игрока «РБ Спорт».

В результате инцидента Брызгалов был также оштрафован на 50 тысяч рублей.