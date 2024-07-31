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​Брызгалов: «Уже столько лампочек подарили...»

31 Июля 2024 • 02:18 Комментировать
Факел
0:2
Акрон

Защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов высказался по поводу своего удаления в игре с тольяттинским «Акроном». Получив красную карточку, Брызгалов отправился в подтрибунное помещение, где в сердцах саданул по стене кулаком - и в результате разбились несколько упавших и не выдержавших такого «потрясения» лампочек. Теперь игрока заваливают подарками в виде тех самых лампочек, но это уже надоело ему:

- Мне столько прислали и подарили лампочек, что уже достаточно…, - цитирует слова игрока «РБ Спорт».

В результате инцидента Брызгалов был также оштрафован на 50 тысяч рублей.


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Евро-Футбол.Ру,
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