Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о ряде команд Российской премьер-лиги.

- «Ахмат» показывает достаточно солидную игру. Адиев, скорее всего, нашёл нужные ключи к футболистам. «Ростов» достаточно интересно выглядит. Если он и не будет биться за высокие места, всё равно его просто так никто не сможет обыграть. Это молодая команда, умеющая хорошо играть в футбол, плюс там есть опытные футболисты, которые помогают молодёжи.

«Оренбург» настраивается на любую игру, дома может победить любого соперника. Воробьёв – большая потеря, он футболист очень сильный. А то, что Веру продали, так это молодцы. Поиграл он немножко нормально, а потом сдулся. По большому счёту, Вера «Оренбургу» перестал быть нужным.

У «Пари НН» остался практически тот же состав. Не думаю, что у Илича получится вытащить команду. Тренер он с хорошим именем и видением игры, но слишком большое давление идёт со всех сторон. Там же Москва рядом, поэтому неудивительно. Как и с Воронежем. Не удивлюсь, если Юран опять в «Пари НН» окажется, – подчеркнул Стипиди.

Второй тур чемпионата России пройдёт с 3 по 5 августа.