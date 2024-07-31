​Бывший игрок ЦСКА решил возобновить карьеру в Бутане

38-летний Кейсуке Хонда возвращается на поле после того, как в 2022 году объявил было о завершении карьеры. Но выступать он будет в стране, которая совершенно неизвестна с футбольной точки зрения - да и не с футбольной тоже... Он подписал соглашение с клубом «Паро» из Бутана.

Возможно, это связано с желанием повидать мир - судя по географии выступлений Кейсуке в прошлом, он любит менять страны и обстановку. Ведь, помимо России, Кейсуке успел поиграть в Австралии, Азербайджане, Нидерландах, Литве и Бразилии - не считая, конечно же, Италии, в которой он выступал в составе «Милана».

И вот сейчас - сверхэкзотический Бутан. Его новый клуб лидирует в Премьер-лиге Бутана - 28 очков после десяти матчей.