​Шалимов: «К игре Тюкавина вопросов нет»

Московское «Динамо» хорошо начало сезон, но у футбольной общественности появились вопросы к нападающему Константину Тюкавину - он не забил пока ни одного мяча. Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов считает, что в этой ситуации не стоит торопить события, а к игре Тюкавина у него лично вопросов нет.

- У «Динамо» не забивает Тюкавин, но у меня вопросов нет. Играет Костя хорошо — моменты есть, открывается правильно, в угловые флажки не бегает. А голы, уверен, будут в ближайших матчах, - цитирует слова Шалимова «РБ Спорт».

В третьем туре российского чемпионата «Динамо» предстоит сыграть с тольяттинским «Акроном».