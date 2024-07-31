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​Шалимов: «К игре Тюкавина вопросов нет»

31 Июля 2024 • 01:46 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Локомотив Москва

Московское «Динамо» хорошо начало сезон, но у футбольной общественности появились вопросы к нападающему Константину Тюкавину - он не забил пока ни одного мяча. Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов считает, что в этой ситуации не стоит торопить события, а к игре Тюкавина у него лично вопросов нет.

- У «Динамо» не забивает Тюкавин, но у меня вопросов нет. Играет Костя хорошо — моменты есть, открывается правильно, в угловые флажки не бегает. А голы, уверен, будут в ближайших матчах, - цитирует слова Шалимова «РБ Спорт».

В третьем туре российского чемпионата «Динамо» предстоит сыграть с тольяттинским «Акроном».


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