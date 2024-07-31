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​Шалимов: «Чалов заслуживает большего, чем ПАОК»

31 Июля 2024 • 01:22 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Игорь Шалимов скептически относится к перспективам Фёдора Чалова в греческом ПАОКе - он считает, что нападающий достоин лучшего клуба. Он считает, что в составе ПАОКа Чалов вряд ли сможет показать себя на европейском уровне, хотя клуб регулярно выступает в международных турнирах:

- Тут надо понять, что движет Федором — желание жить в Европе или еврокубки. На мой взгляд, в ситуации с еврокубками ПАОК — не самый лучший выбор, Чалов заслуживает большего, - цитирует слова Шалимова «РБ Спорт».

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до 2025 года, в Греции он будет выступать в аренде.


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