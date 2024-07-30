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Пименов: «Переезд в США станет хорошим вызовом для Миранчука»

30 Июля 2024 • 23:28 Комментировать

Во вторник российский полузащитник Алексей Миранчук официально стал игроком американского клуба МЛС «Атланта Юнайтед». Бывший форвард сборной России Руслан Пименов поделился мыслями об этом трансфере.

«Мое мнение, это отличный переход, и он станет для Алексея хорошим вызовом. Плюс это где‑то реклама для РПЛ. Так что, думаю, все здорово», - говорит Пименов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что перешёл Миранчук из клуба Серии А, «Аталанты».

Ранее Дмитрий Селюк предположил, что Миранчук и его семья решили воспользоваться возможностью пожить в США.

Больше подробностей о трансфере – здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Пименов Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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