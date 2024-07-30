​Шалимову нравится игра ЦСКА

Московский ЦСКА начал свои выступления в новом сезоне российского футбола с одной ничьей и победы над «Пари НН» - армейцы забили нижегородцам три безответных мяча. Бывший игрок клуба Игорь Шалимов прокомментировал успех клуба, ему нравится, как играет сейчас команда.

- ЦСКА понравился, обращу внимание на позицию Облякова, который был как опорный, а Бистрович поднимался выше, хотя по логике вроде бы должно быть наоборот. Армейцы выглядели заметно лучше, чем в первом матче, - цитирует слова Шалимова «РБ Спорт».

В третьем туре российского чемпионата ЦСКА предстоит сразиться с «Оренбургом», это случится четвёртого августа.