«Локомотив» работает над новым контрактом Лантратова

Московский «Локомотив» ведёт работу над подписанием контракта с основным вратарём команды Ильёй Лантратовым. Об этом сообщил глава совдира клуба Юрий Нагорных.

«Работа по переподписанию контракта с Лантратовым идёт. Когда будет нужно, клуб об этом объявит», - говорит Нагорных для «Чемпионата».

Напомним, что этим летом «Локомотив» покинули два голкипера – опытнейший Гилерме и молодой Даниил Худяков. Сейчас во вратарской обойме клуба находятся помимо Лантратова Антон Митрюшкин и молодой Даниил Веселов.

Вечером вторника «Локомотив» обыграл в Кубке России «Ростов» на «РЖД Арене».