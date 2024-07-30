Силкин: «Игра с «Зенитом» покажет истинный уровень «Динамо»

Несмотря на уверенный стар московского «Динамо» в российском чемпионате, бывший наставник Сергей Силкин считает, что лишь игра с «Зенитом» станет для бело-голубых должным экзаменом. Он высказался на эту тему в интервью изданию «РБ Спорт»:

- Истинный уровень «Динамо» мы увидим в матче против «Зенита». Именно там команда и должна доказать, что способна бороться за высокие места, - заявил Силкин.

Напомним, что игра московского «Динамо» с питерским «Зенитом» пройдёт уже в четвёртом туре - десятого августа. Сейчас команды делят между собой первые два места в турнирной таблице РПЛ.