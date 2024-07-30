Селюк: «Не исключаю, что Миранчук просто захотел пожить в США»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал одну из главных, но ожидаемых новостей вторника. Российский полузащитник Алексей Миранчук перешёл из «Аталанты» в американский футбольный клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

«Я думаю, что Алексей руководствовался не только финансовыми составляющими, но и бытовыми. Не исключаю, что он с семьей просто хотел пожить в США, пользуясь шансом», - говорит Селюк для «РБ Спорт».

Как добавил агент, он не верит, что в новом клубе Миранчук будет получать 3 млн долларов «чистыми».

«Вообще удивительно слышать, что «Атланта» якобы заплатила за Алексея 12 млн евро», - добавил Селюк.

Больше подробностей о трансфере россиянина в МЛС – здесь.