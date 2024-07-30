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«Локомотив» продолжает работать над переходом Маркиньоса, заявили в клубе

30 Июля 2024 • 22:10 Комментировать

Председатель совдира московского «Локомотива» Юрий Нагорных после кубковой победы над «Ростовом» заявил, что «железнодорожники» продолжают работать над трансфером игрока атаки «Ференцвароша» Маркиньоса.

Ранее сообщалось, что «Локо» приостановил переговоры по игроку, что на руку конкуренту в лице московского «Спартака».

«Будет ли Маркиньос в «Локомотиве»? Идет работа. Когда она завершится, мы объявим», - говорит Нагорных для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что вечером вторника «Локомотив» обыграл в Кубке России на групповом этапе дома «Ростов». Больше подробностей о матче – здесь.

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Локомотив Москва Маркиньос Юрий Нагорных ещё теги
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