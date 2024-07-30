​Пономарёв не верит в ренессанс Слуцкого

Известный отечественный специалист, ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв не верит в перспективы Леонида Слуцкого, если тот решит вернуться в российский чемпионат. Сейчас бывший наставник ЦСКА тренирует китайский «Шанхай Шеньхуа», где показывает достаточно убедительные результаты. Но это не убеждает Пономарёва:

- Сможет ли он себя проявить вновь в РПЛ? Я не верю в это. Только если придет на готовую команду. В Англии и Нидерландах такой ситуации не было, там нужно было бороться за каждое очко, и в итоге Слуцкий там провалился, - цитирует слова Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, что Слуцкий возглавлял российскую сборную во время провального Евро-2016.