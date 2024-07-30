Ахмедов рассказал, какая лига подойдёт Файзуллаеву

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной Узбекистана Одил Ахмедов высказался о молодом таланте узбекистанского футбола Аббосбеке Файзуллаеве. Сейчас Аббос является игроком московского ЦСКА.

«Готов ли он к переходу в клуб из топ-5 лиг? Готов уже сейчас! Если поедет, то заиграет. Ему подойдёт чемпионат Испании», - говорит Ахмедов с Metaratings.

Напомним, что Файзуллаев усилил ЦСКА прошлым летом в августе, подписав с «армейцами» трёхлетний трудовой договор. Этим летом Аббосбек участвовал в мужском олимпийском турнире в рамках Олимпиады во Франции. Зимой сыграл на Кубке Азии в составе основной сборной Узбекистана.