Мирзов заявил, что ожидал другого результата в матче со «Спартаком»

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов высказался о минувшем матче против «Спартака».

Игра второго тура Российской премьер-лиги завершилась поражением подмосковного клуба со счетом 1:3.

«Ожидал несколько иного результата, если учесть, как мы играли в первом тайме. В первом тайме у нас были и моменты, и гол мы забили. Но в итоге после штрафного и такого гола эмоционально чуть упали», — приводит слова Мирзова портал «РБ Спорт».

После двух сыгранных туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко.

В следующем туре соперником «красно-черных» станет казанский «Рубин». Игра между командами пройдет 3 августа.