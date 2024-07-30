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Агент Алексея Миранчука прокомментировал переход игрока в клуб МЛС

30 Июля 2024 • 21:21 Комментировать

Во вторник, 30 июля Алексей Миранчук официально стал игроком клуба МЛС «Атланта Юнайтед». Перебрался в новую команду россиянин из итальянской «Аталанты».

Агент Алексея Вадим Шпинёв дал комментарий по поводу перехода его клиента в американский клуб.

«Я очень рад за Лёшу, он в хорошем клубе. Итальянцам привет», - говорит агент для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в «Аталанте» Алексей выступал на протяжении последних четырёх лет карьеры. В Бергамо россиянин переехал в 2020 году после ухода из московского «Локомотива».

Больше подробностей о переходе Алексея в новую заокеанскую команду – здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Вадим Шпинёв ещё теги
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