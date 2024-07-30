«Краснодар» должен стать чемпионом из-за Галицкого» — Ахмедов

Экс-футболист «Краснодара» Одил Ахмедов высказался о чемпионских амбициях кубанского клуба.

«Всегда чуть-чуть не хватает. Когда я играл, чуть не хватило... Надеюсь, у них получится! Они должны стать чемпионами из-за Галицкого!» — приводит слова Ахмедова Metaratings.

Напомним, Ахмедов защищал цвета «Краснодара» с 2014 по 2016 год.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги «быки» заняли второе место в турнирной таблице.

На данный момент подопечные Мурада Мусаева находятся на десятой позиции в РПЛ, имея в своей копилке два очка после двух туров.

В ближайшем туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Факелом».