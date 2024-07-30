Итальянский журналист Лука Бендони специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об уходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в американский клуб «Атланта Юнайтед». Официально о трансфере стало известно в этот вторник.

«Атланта» сумела убедить Миранчука, это был сложный процесс. Были ли варианты в Италии? Ни одна из итальянских команд не была готова заплатить столько, сколько требовала «Аталанта», поэтому клуб не получил ни одного официального предложения. Некоторые команды хотели арендовать Алексея, однако это не устраивало «Аталанту». На деле у Алексея на сегодняшний день был только вариант переехать в США или оставаться в Бергамо», - сказал Бендони нашему корреспонденту.

Алексей Миранчук — новый игрок «Атланта Юнайтед»