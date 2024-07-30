Алексей Миранчук ещё не прилетел в США

Во вторник полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук официально стал игроком клуба «Атланта Юнайтед» из МЛС.

Тем не менее, в США Алексей ещё не прибыл. По информации «РИА Новости», американский клуб только начал процесс оформления национальной рабочей визы для новичка.

Напомним, что в «Аталанте» Алексей провёл четыре года карьеры. В 2020 году он покинул «Локомотив» и отправился в свой первый заграничный клуб. В минувшем сезоне его команда заняла четвёртое место в Серии А, дошла до финала Кубка Италии и победила в Лиге Европы УЕФА.

Больше подробностей о переходе Алексея в клуб МЛС – здесь.