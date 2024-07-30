В «Ростове» ответили, интерес ли Джикия клубу

Защитник Георгий Джикия вряд ли перейдёт в «Ростов». Спортивный директор дончан сообщил, что футболист неинтересен клубу.

- Вопрос по Джикии, скорее, к агенту. Мы не хотели бы говорить, кто нам интересен.

«Ростов» не ведет переговоры с Георгием Джикией, так что это вопрос не к нам, - передаёт слова Алексея Рыскина Sport24.ru.

Напомним, последним клубом 30-летнего игрока был столичный «Спартак», который он покинул в связи с истечением срока трудового договора. За «красно-белых» защитник выступал с 2017 года. В СМИ ранее сообщалось, что Джикия может перейти в махачкалинское «Динамо».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Джикии в три с половиной миллиона евро.