Атакующий полузащитник грозненского «Ахмата» Иван Олейников подпишет с самарскими «Крыльями Советов» трёхлетний контракт. Такой новостью в своём телеграм-канале делится инсайдер Иван Карпов.

Как добавляет источник, сумма трансфера игрока из «Ахмата» составит 1 млн евро. Олейникову 25 лет, обучался футболу с детства он в академии московского ЦСКА. Затем в его карьере на взрослом этапе были «Факел», «Шинник» и песчанокопская «Чайка». В «Ахмате» Иван оказался летом 2022 года. Контракт футболиста с грозненским клубом рассчитан ещё на три года.

«Крылья» провалили старт сезона РПЛ и занимают 16-е место таблицы после двух поражений.