Молодой воспитанник и полузащитник питерского «Зенита» Дмитрий Васильев может покинуть свою команду. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», возможен вариант с арендой Васильева для получения игровой практики.

Васильеву 20 лет, основная позиция полузащитника на поле – опорник, также он может сыграть в центре обороны. Зимой 2022 года «Зенит» уже отдавал игрока в аренду, тогда он перебрался в «Оренбург» из дубля питерского клуба и вернулся в Санкт-Петербург спустя год. Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тыс. евро.

Ранее мы сообщали, что «Зенит» может расстаться с полузащитником Зелимханом Бакаевым.