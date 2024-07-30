Принадлежащий питерскому «Зениту» полузащитник Зелимхан Бакаев может покинуть свою команду. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». По нашей информации, Бакаевым интересуются клубы из Российской премьер-лиги, а также из чемпионата ОАЭ.

Бакаеву 28 лет, его контракт с «Зенитом» рассчитан ещё на год. Почти весь прошлый сезон Зелимхан провёл в ОАЭ, где выступал за местный клуб «Аль-Вахда» в рамках аренды. Летом 2024 года Бакаев вернулся в расположение «Зенита» в связи с окончанием срока аренды.

Кстати, родной брат Бакаева Солтмурад выступает за тольяттинский «Акрон», клуб РПЛ.