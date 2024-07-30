Терёхин: «Ощущение, что прошлый сезон продолжается, и «Динамо» не утратило победный настрой»

Олег Терёхин, в прошлом защищавший цвета «бело-голубых», высказался о результатах столичной команды в этом сезоне.

Напомним, в прошлом сезоне подопечные Марцела Лички до последнего тура боролись за первое место, однако в решающем матче уступили «Краснодару» и в итоге заняли третью строчку. На старте нового сезона динамовцы одержали две победы в двух матчах.

- Как я и предполагал, матч с «Локомотивом» получился результативным. Такое ощущение, что прошлый сезон продолжается, и команда не утратила победный настрой, - передаёт слова Олега Терёхина «РБ Спорт».

В следующем туре чемпионата москвичи отправятся в гости к «Акрону», матч пройдёт 3 августа, арбитр даст стартовый свисток в 15:00 по мск.