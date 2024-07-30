Илич отправился во Францию в составе «Торино», игроком интересуется «Зенит»

Полузащитник «Торино» и сборной Сербии Иван Илич отправился во Францию в составе своего клуба.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», во Франции туринский клуб ожидают два товарищеских матча с местными командами: 31 июля против «Лиона», а 3 августа против «Меца».

Напомним, что Илича в последние месяцы активно связывали с питерским «Зенитом». Сообщалось, что чемпион России готов потратить порядка 25 млн евро на сербского новичка.

По последним слухам, правительство Российской Федерации заблокировало трансфер из-за высокой стоимости игрока. Однако в руководстве «Зенита» эту новость опровергли.