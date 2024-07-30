Силкин: «на матчи «Спартака» и «Динамо» настраивать футболистов не нужно»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал свои ожидания от будущего матча между бело-голубыми и «Спартаком», который состоится в рамках Фонбет Кубка России. Силкин считает, что игроки накануне таких матчей не нуждаются в дополнительной мотивации - она и так зашкаливает.

- Прогнозов каких-то давать не хочется, но могу сказать уверенно одно — игроков обеих команд на такие встречи настраивать не нужно, ведь это московское дерби. «Спартак» же сейчас является неудобным соперником для «Динамо», - цитирует слова Силкина издание «РБ Спорт».

Кубковая игра «Спартака» и «Динамо» состоится в среду, 31 июля.