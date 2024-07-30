Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «на матчи «Спартака» и «Динамо» настраивать футболистов не нужно»

30 Июля 2024 • 19:47 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал свои ожидания от будущего матча между бело-голубыми и «Спартаком», который состоится в рамках Фонбет Кубка России. Силкин считает, что игроки накануне таких матчей не нуждаются в дополнительной мотивации - она и так зашкаливает.

- Прогнозов каких-то давать не хочется, но могу сказать уверенно одно — игроков обеих команд на такие встречи настраивать не нужно, ведь это московское дерби. «Спартак» же сейчас является неудобным соперником для «Динамо», - цитирует слова Силкина издание «РБ Спорт».

Кубковая игра «Спартака» и «Динамо» состоится в среду, 31 июля.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Сергей Силкин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В УЕФА сообщили решение по России Ольмо готов перейти только в один клуб Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Мбаппе не может водить автомобиль BMW, который ему предоставил «Реал» В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Клуб Роналду готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны» «Барселона» получила крупное предложение по Рафинье Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Назван игрок, который может вернуться в «Реал» в 2026 году
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Реальные звёзды чемпионата России: кто наши Месси и Роналду прямо сейчас «Пари НН» может уволить Илича
Спортивные новости
Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Июля
20:23 · Кубок России
Раков открыл счёт в концовке матча «Локомотива» и «Ростова»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Олейников подпишет с «Крыльями» трёхлетний контракт слухи
20:19 · Кубок России
«Рубин» в четвёртый раз забил «Акрону»
20:18 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может отдать в аренду Васильева эксклюзив
20:12 · Кубок России
«Рубин» уже громит «Акрон»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Ощущение, что прошлый сезон продолжается, и «Динамо» не утратило победный настрой»
20:09 · Кубок России
Игрок «Строгино» Бородин: «Проиграть 2DROTS – неприятно и позорно»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Илич отправился во Францию в составе «Торино», игроком интересуется «Зенит»
19:47 · Кубок России
«Рубин» и после перерыва забил быстрый гол в ворота «Акрона»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «на матчи «Спартака» и «Динамо» настраивать футболистов не нужно»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-вратарь ЦСКА рассказал, в каком случае у «Динамо» будут шансы на чемпионство
19:44 · Россия. Премьер-лига
Табидзе стал игроком махачкалинского «Динамо» официально
19:39 · Россия. Премьер-лига
Жота Силва сомневается в переезде в Россию, им интересуется «Краснодар» эксклюзив
19:34 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «Для Чалова будет хорошо, если он перейдёт в ПАОК»
19:26 · Кубок России
«Локомотив» и «Ростов» в первом тайме голов не забили
19:22 · Кубок России
«Рубин» обыгрывает «Акрон» в Кубке России после первого тайма
19:09 · Россия. Премьер-лига
Дивеев назвал три страны, в которых хотел бы поиграть
19:04 · Кубок России
«Локомотив» в контратаке открыл счёт в матче с «Ростовом», но гол отменили
18:48 · Россия. Премьер-лига
Митай может стать одноклубником Бензема и Канте слухи
18:46 · Кубок России
​Пономарёв не сомневается в победе ЦСКА
18:44 · Россия. Премьер-лига
Дивеев ответил, хочет ли поиграть в Европе
18:44 · Кубок России
Футболисты «Рубина» забили первый гол в Пути РПЛ нового сезона
18:39 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» высказались о ситуации Голенкова
18:34 · Россия. Премьер-лига
Смородская предрекает Миранчуку тяжёлую адаптацию в США
18:31 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов — о Соболеве: «Пусть едет в «Зенит»
Все новости
Рекомендуем