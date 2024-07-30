Экс-вратарь ЦСКА рассказал, в каком случае у «Динамо» будут шансы на чемпионство

Валерий Новиков, в прошлом страж ворот ЦСКА, поделился впечатлениями от игры новичка столичного «Динамо» Андрея Лунёва.

Лунёв, ранее выступавший в России за «Уфу» и «Зенит», пополнил состав «бело-голубых» в летнее межсезонье.

- Он выпал из моего поля зрения, когда покинул страну, но могу сказать, что Андрей находится в хорошей форме. Лунев довольно уверенно смотрится в воротах «Динамо». Если он будет играть весь сезон на таком уровне, то у команды будут шансы на чемпионство при условии, что и полевые игроки не подкачают, - передаёт слова бывшего игрока ЦСКА «РБ Спорт».

«Динамо» стартовало в новом сезоне с двух домашних побед. Подопечные Марцела Лички в третьем туре РПЛ в гостях сразятся с «Акроном», игра пройдёт 3 августа, старт - в 15:00 по мск.