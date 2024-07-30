Бывший игрок «Уфы» Джемал Табидзе вернулся в Российскую премьер-лигу. Футболист продолжит карьеру в махачкалинском «Динамо», гендиректором которого является хорошо знакомый ему функционер по «Уфе» Шамиль Газизов.

Также в карьере Табидзе, если брать российские клубы, был екатеринбургский «Урал». А последним клубом 28-летнего футболиста обороны до перехода в «Динамо» был «Панетоликос», представитель высшего дивизиона чемпионата Греции.

Отметим, что Табидзе также является и игроком национальной сборной Грузии. На минувшем Евро-2024 в Германии Джемал даже был в заявке своей команды.