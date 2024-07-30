Потенциальный новичок «Краснодара» Жота Силва из «Витории Гимарайнш» сомневается в переезде в Россию. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Несмотря на щедрое предложение, футболист больше склоняется к переезду в английский «Ноттингем Форест». Ранее издание Record сообщало, что им интересуются «Краснодар», а также «Ноттингем Форрест» и афинский «Панатинаикос». Причём, предложение «Краснодара» самое крупное среди всех троих клубов.

«Краснодар» не смог выиграть в первых двух турах РПЛ, у клуба по их итогу лишь два очка и место во второй половине турнирной таблицы.