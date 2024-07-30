Тошич: «Для Чалова будет хорошо, если он перейдёт в ПАОК»

Зоран Тошич, ранее выступавший за «армейцев», высказался о возможном уходе Фёдора Чалова из столичной команды.

Ранее была информация, что российский нападающий ЦСКА близок к тому, чтобы перебраться в клуб из Греции, сделка должна быть оформлена в последний день июля.

- Чалов - важный футболист для ЦСКА, основной форвард, от него зависит многое. Греция - интересный чемпионат с прекрасными стадионами, команды играют в еврокубках. Для самого Фёдора будет хорошо, если он всё-таки перейдёт в ПАОК, - передаёт слова сербского футболиста «Чемпионат».

В прошлом сезоне Чалов 41 раз выходил на поле в футболке ЦСКА, 16 раз поразил ворота соперников и сделал пять ассистов на партнёров. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.