Дивеев назвал три страны, в которых хотел бы поиграть

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев назвал три европейские страны, в чемпионатах которых хотел бы себя попробовать в будущем.

«Страны, которые интересны в профессиональном плане? Англия, Италия, Франция», - говорит Игорь для «Чемпионата».

Ранее Дивеев заявил, что по-прежнему хочет попробовать себя в европейском топовом чемпионате.

Напомним, что в прошлом сезоне защитника серьёзно подкосили травмы. В сезоне текущем Игорь выздоровел и вновь является основным центральным защитником московского ЦСКА под руководством нового главного тренера, серба Марко Николича.