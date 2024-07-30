В скором времени защитник сборной Албании и московского «Локомотива» Марио Митай может уехать в известный ближневосточный клуб.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», саудовский клуб «Аль-Иттихад» интересуется молодым игроком обороны. В ближайшее время «Аль-Иттихад» с большой долей вероятности направит «Локо» официальное предложение.

Митай в «Локомотиве» уже почти ровно два года. Он ездил на минувший чемпионат Европы по футболу, где в составе сборной Албании сыграл в трёх матчах группового этапа.

За саудовский «Аль-Иттихад» на данный момент выступают такие игроки как Карим Бензема и Н’Голо Канте. По итогу прошлого сезона в Саудовской Аравии клуб стал пятым в национальном чемпионате.