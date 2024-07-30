Дивеев ответил, хочет ли поиграть в Европе

Футболист ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос, сохраняет ли он цель поиграть в европейском чемпионате.

«Да, конечно. Хочется поиграть в Европе с и против сильных игроков. Но в прошлом году меня травма подкосила. Сейчас будем набирать и выходить на пик формы. Может быть, что-то и будет», - цитирует Дивеева «Чемпионат».

За ЦСКА Игорь Дивеев играет с февраля 2019 года. С тех пор защитник провёл 150 официальных матчей, в которых записал на свой счёт двенадцать голов и четыре результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Дивеева в 6 миллионов евро.