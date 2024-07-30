В «Ростове» высказались о ситуации Голенкова

Алексей Рыскин, занимающий пост спортивного директора «Ростова», дал комментарий на тему будущего форварда Егора Голенкова. Ранее появлялась информация о том, что 25-летний футболист интересен нескольким клубам Премьер-лиги России.

«Официальных предложений у «Ростова» по Голенкову нет. То, что им интересуются, наводят справки, - такое есть. «Динамо»? Не хочу комментировать», - цитирует Рыскина Sport24.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Егора Голенкова в 2 миллиона евро. Всего за «Ростов» нападающий провёл 90 матчей, в которых записал на свой счёт 18 голов и 11 результативных передач на партнёров.