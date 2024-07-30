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Смородская предрекает Миранчуку тяжёлую адаптацию в США

30 Июля 2024 • 18:34 Комментировать

Во вторник полузащитник Алексей Миранчук официально перешёл из итальянской «Аталанты» в клуб МЛС «Атланта Юнайтед». Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская полагает, что Алексея ждёт сложная адаптация за океаном.

«Новая и непростая адаптация его ждёт. Без английского языка многое непросто будет. Пожелаю ему удачи, хочу, чтобы у него сложилось всё. Парень очень хороший, скромный. Даст бог, всё будет хорошо», - говорит Смородская для телеканала «Матч ТВ».

Как добавила Смородская, в последнее время смотреть игры МЛС стало интереснее, так как турнир развивается и прогрессирует.

Алексей Миранчук — новый игрок «Атланта Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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